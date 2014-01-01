menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

145 050-SX_=134 50=FDB774 !колодки дисковые п.\ Audi 80/90 79-92, VW Golf III 91-98/Passat 88-96 артикул 145050SX STELLOX в Алматы

145050SX STELLOX 145 050-SX_=134 50=FDB774 !колодки дисковые п.\ Audi 80/90 79-92, VW Golf III 91-98/Passat 88-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 145050SX
Наименование 145 050-SX_=134 50=FDB774 !колодки дисковые п.\ Audi 80/90 79-92, VW Golf III 91-98/Passat 88-96
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 119,3
Толщина [мм] 16
Высота [мм] 69,6
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/128
Вес [кг] 1,287

С этим товаром покупают...

STELLOX 145040SX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

STELLOX 145010BSX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

JP GROUP 1151300110

Комплект подшипника ступицы колесазад прав/лев

GATES 5PK940

Ремень поликлиновый

DENCKERMANN A120004

Топливный фильтр
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 145 050-SX_=134 50=FDB774 !колодки дисковые п.\ Audi 80/90 79-92, VW Golf III 91-98/Passat 88-96 производителя STELLOX с артикулом 145050SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0