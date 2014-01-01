|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145050SX
|Наименование
|145 050-SX_=134 50=FDB774 !колодки дисковые п.\ Audi 80/90 79-92, VW Golf III 91-98/Passat 88-96
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|16
|Высота [мм]
|69,6
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/128
|Вес [кг]
|1,287
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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