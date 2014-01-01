menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

145 040-SX_=134 40=FDB775 !колодки дисковые п.\ Audi 80 1.6-2.0i 91-95, VW Passat 1.6-1.9D 89 артикул 145040SX STELLOX в Алматы

145040SX STELLOX 145 040-SX_=134 40=FDB775 !колодки дисковые п.\ Audi 80 1.6-2.0i 91-95, VW Passat 1.6-1.9D 89
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 145040SX
Наименование 145 040-SX_=134 40=FDB775 !колодки дисковые п.\ Audi 80 1.6-2.0i 91-95, VW Passat 1.6-1.9D 89
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 119,3
Толщина [мм] 19,4
Высота [мм] 69,6
Вес [кг] 1,446
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/036

С этим товаром покупают...

STELLOX 145000SX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

DENCKERMANN A120004

Топливный фильтр

STELLOX 145050SX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

STELLOX 146020SX

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

VERNET TH143987J

ТЕРМОСТАТ
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 145 040-SX_=134 40=FDB775 !колодки дисковые п.\ Audi 80 1.6-2.0i 91-95, VW Passat 1.6-1.9D 89 производителя STELLOX с артикулом 145040SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0