|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145010BSX
|Наименование
|145 010B-SX_колодки дисковые передние!\ Audi 80/90 2.0/2.2/1.6D 80-88, VW Golf III 1.4/1.8 91-98
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|16
|Высота [мм]
|69,6
|ограничение производителя
|TRW
|Датчик износа
|не подготовленно для датчика износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 145 010B-SX_колодки дисковые передние!\ Audi 80/90 2.0/2.2/1.6D 80-88, VW Golf III 1.4/1.8 91-98 производителя STELLOX с артикулом 145010BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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