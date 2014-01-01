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145 010B-SX_колодки дисковые передние!\ Audi 80/90 2.0/2.2/1.6D 80-88, VW Golf III 1.4/1.8 91-98 артикул 145010BSX STELLOX в Алматы

145010BSX STELLOX 145 010B-SX_колодки дисковые передние!\ Audi 80/90 2.0/2.2/1.6D 80-88, VW Golf III 1.4/1.8 91-98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 145010BSX
Наименование 145 010B-SX_колодки дисковые передние!\ Audi 80/90 2.0/2.2/1.6D 80-88, VW Golf III 1.4/1.8 91-98
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 119,3
Толщина [мм] 16
Высота [мм] 69,6
ограничение производителя TRW
Датчик износа не подготовленно для датчика износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 145 010B-SX_колодки дисковые передние!\ Audi 80/90 2.0/2.2/1.6D 80-88, VW Golf III 1.4/1.8 91-98 производителя STELLOX с артикулом 145010BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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