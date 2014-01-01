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145 000-SX_колодки дисковые передние!\Audi 80 1.6-1.9D 86-91, VW Golf II 88-89 артикул 145000SX STELLOX в Алматы

145000SX STELLOX 145 000-SX_колодки дисковые передние!\Audi 80 1.6-1.9D 86-91, VW Golf II 88-89
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 145000SX
Наименование 145 000-SX_колодки дисковые передние!\Audi 80 1.6-1.9D 86-91, VW Golf II 88-89
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 119,3
Толщина [мм] 19,4
Высота [мм] 69,6
Вес [кг] 1,441
Тормозная установка Girling
проверочное значение E990R-01022/036

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 145 000-SX_колодки дисковые передние!\Audi 80 1.6-1.9D 86-91, VW Golf II 88-89 производителя STELLOX с артикулом 145000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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