|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145000SX
|Наименование
|145 000-SX_колодки дисковые передние!\Audi 80 1.6-1.9D 86-91, VW Golf II 88-89
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|19,4
|Высота [мм]
|69,6
|Вес [кг]
|1,441
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E990R-01022/036
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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