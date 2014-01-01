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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 1887503 LEMFORDER в Алматы

1887503 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1887503
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 45,2 / 62
Размер конуса [мм] 26
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага производителя LEMFORDER с артикулом 1887503 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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