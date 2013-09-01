|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1971902
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги MB SPRINTER
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|кроме размера обода [дюйм]
|16
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
313 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909)
411 CDI (909.843)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Фургон (B909)
413 CDI (909.643)
2017.01 - Выпускается
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