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Опора, стабилизатор артикул 11864 FEBI в Алматы

11864 FEBI Опора, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11864
Наименование Опора, стабилизатор
Длина [мм] 39
Внутренний диаметр 23
Наружный диаметр [мм] 35
Материал резина
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,032

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора, стабилизатор производителя FEBI с артикулом 11864 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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