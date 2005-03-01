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Амортизатор артикул 339029 KYB в Алматы

339029 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339029
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 339030
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 2005.03 - 2011.12
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+7 (705) 207 73-59

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