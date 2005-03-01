|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339030
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|339029
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.4 16V
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.6
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
2.0 D
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.4
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.6
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.8
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
1.6
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
1.8
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
1.8
2005.03 - 2011.12
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