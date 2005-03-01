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Амортизатор артикул 333419 KYB в Алматы

333419 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 333419
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост справа
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 333420
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Опора амортизатора
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 2005.03 - Выпускается
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CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 2005.03 - 2011.12
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 2005.03 - 2011.12

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 333419 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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