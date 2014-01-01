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9317F_наконечник рулевой!\ Peugeot 205/306/309 83> артикул 09317 FEBI в Алматы

09317 FEBI 9317F_наконечник рулевой!\ Peugeot 205/306/309 83>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09317
Наименование 9317F_наконечник рулевой!\ Peugeot 205/306/309 83>
Толщина [мм] 70
Размер наружной резьбы M14 x 1,5, M10 x 1,25
Длина резьбы [мм] 60, 18,4
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,310
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с контргайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9317F_наконечник рулевой!\ Peugeot 205/306/309 83> производителя FEBI с артикулом 09317 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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