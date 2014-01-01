|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09317
|Наименование
|9317F_наконечник рулевой!\ Peugeot 205/306/309 83>
|Толщина [мм]
|70
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5, M10 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|60, 18,4
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,310
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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