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19009F_сайлентблок рычага пер.!\ Citroen ZX/Xsara/Berlingo/Peugeot 306 1.4-2.0HDi 93> артикул 19009 FEBI в Алматы

19009 FEBI 19009F_сайлентблок рычага пер.!\ Citroen ZX/Xsara/Berlingo/Peugeot 306 1.4-2.0HDi 93>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19009
Наименование 19009F_сайлентблок рычага пер.!\ Citroen ZX/Xsara/Berlingo/Peugeot 306 1.4-2.0HDi 93>
Толщина [мм] 31
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 33, 44
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, снизу, спереди, передний мост справа
Вес [кг] 0,109

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005.09 - 2011.12

Если хотите купить 19009F_сайлентблок рычага пер.!\ Citroen ZX/Xsara/Berlingo/Peugeot 306 1.4-2.0HDi 93> производителя FEBI с артикулом 19009 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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