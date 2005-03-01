Размер наружной резьбы M14 x 1,5 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 0,607 для оригинального номера 3812.E5

Запчасть тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29625. У данной детали есть аналоги с номерами: 29625 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.