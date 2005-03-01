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Тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая FEBI артикул 29625 FEBI в Алматы

29625 FEBI Тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29625
Наименование Тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая FEBI
Длина [мм] 359
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,607
для оригинального номера 3812.E5
Запчасть тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29625. У данной детали есть аналоги с номерами: 29625 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 2005.06 - 2009.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 2005.03 - 2008.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04

Если хотите купить Тяга рулевая PEUGEOT 307 CITROEN C4 левая/правая FEBI FEBI с артикулом 29625 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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