|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330286
|Наименование
|330286_датчик температуры охл.жидк.!\ Audi 80/100/A4/A6, VW Golf/Passat 1.3-2.9/1.9D/TD 86-01
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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