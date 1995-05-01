|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330103
|Наименование
|330103_датчик температуры охл.жидк.! \ VW Golf 1.0-2.0i/1.6D 87-92, Audi 80 1.6D/1.9D <92
|Диаметр [мм]
|20
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
Если хотите купить 330103_датчик температуры охл.жидк.! \ VW Golf 1.0-2.0i/1.6D 87-92, Audi 80 1.6D/1.9D <92 ERA с артикулом 330103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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