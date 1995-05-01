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330103_датчик температуры охл.жидк.! \ VW Golf 1.0-2.0i/1.6D 87-92, Audi 80 1.6D/1.9D <92 артикул 330103 ERA в Алматы

330103 ERA 330103_датчик температуры охл.жидк.! \ VW Golf 1.0-2.0i/1.6D 87-92, Audi 80 1.6D/1.9D <92
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330103
Наименование 330103_датчик температуры охл.жидк.! \ VW Golf 1.0-2.0i/1.6D 87-92, Audi 80 1.6D/1.9D <92
Диаметр [мм] 20
Количество втычных контактов 2

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 330103_датчик температуры охл.жидк.! \ VW Golf 1.0-2.0i/1.6D 87-92, Audi 80 1.6D/1.9D <92 ERA с артикулом 330103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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