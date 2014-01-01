Вес [кг] 0,02

Запчасть датчик темпер.охл.жидкости 18666 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18666. У данной детали есть аналоги с номерами: 18666, 18666. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик темпер.охл.жидкости 18666 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.