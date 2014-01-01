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ELF 0W30 EVOLUTION 900 FT (1L)_масло моторное!\ACEA A3/B4,API SL/CF, BMW LL01, VW 502(505).00,RN0700 артикул 195414 ELF в Алматы

195414 ELF ELF 0W30 EVOLUTION 900 FT (1L)_масло моторное!\ACEA A3/B4,API SL/CF, BMW LL01, VW 502(505).00,RN0700
Производитель / Поставщик ELF
№ Производителя 195414
Наименование ELF 0W30 EVOLUTION 900 FT (1L)_масло моторное!\ACEA A3/B4,API SL/CF, BMW LL01, VW 502(505).00,RN0700
Объем 1, 1
Состав Синтетическое, Синтетическое
OEM MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, BMW Longlife-01
ACEA B4, A3
API CF, SL
Вязкость 0W-30, 0W-30
Производитель ELF
1 л 4 л 5 л 208 л

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ELF 0W30 EVOLUTION 900 FT (1L)_масло моторное!\ACEA A3/B4,API SL/CF, BMW LL01, VW 502(505).00,RN0700 производителя ELF с артикулом 195414 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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