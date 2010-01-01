|Производитель / Поставщик
|ELF
|№ Производителя
|195412
|Наименование
|ELF 0W30 EVOLUTION 900 FT (5L)_масло моторное!\ACEA A3/B4,API SL/CF, BMW LL01, VW 502(505).00,RN0700
|Объем
|5, 5
|Состав
|Синтетическое, Синтетическое
|OEM
|MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, BMW Longlife-01
|ACEA
|B4, A3
|API
|CF, SL
|Вязкость
|0W-30, 0W-30
|Производитель
|ELF
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить ELF 0W30 EVOLUTION 900 FT (5L)_масло моторное!\ACEA A3/B4,API SL/CF, BMW LL01, VW 502(505).00,RN0700 производителя ELF с артикулом 195412 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита