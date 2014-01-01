|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980106091
|Наименование
|Ремкомплект тормозного вала БПВ 09.801.06.09.1 с 1993 года комплект на ось
|Поз.
|209
|Вес детали (kg)
|1.712
|Дополнительный текст
|Поз. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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