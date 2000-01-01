|Производитель / Поставщик
|BPW
|№ Производителя
|0980102131
|Наименование
|0980102131 Ремкомплект тормозного вала (на 1 сторону) BPW old 09.801.02.13.0
|Вес, г
|1,03
|Объем
|1.5
|Поз.
|208
|Вес детали (kg)
|1.021
|Дополнительный текст
|Поз. 210, 220, 221, 224, 225, 227, 230, 245, 271, 289
|Дополнительный расширенный текст
|Детали для одной стороны оси
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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