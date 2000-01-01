Поз. 208 Вес детали (kg) 1.021 Дополнительный текст Поз. 210, 220, 221, 224, 225, 227, 230, 245, 271, 289 Дополнительный расширенный текст Детали для одной стороны оси

Запчасть 0980102131 Ремкомплект тормозного вала (на 1 сторону) БПВ old 09.801.02.13.0 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.02.13.1. У данной детали есть аналоги с номерами: 0980102131, 070629. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 0980102131 Ремкомплект тормозного вала (на 1 сторону) БПВ old 09.801.02.13.0 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BPW. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.