Производитель / Поставщик BPW № Производителя 0980108250 Наименование Накладки тормозные барабанные 19032 STD BPW 420x180 мм 09.801.08.25.0

Запчасть накладки тормозные барабанные 19032 STD БПВ 420x180 мм 09.801.08.25.0 представлена по производителю BPW с артикулом 09.801.08.25.0. Применяется на бпв эко, бпв эко плюс, бпв эко плюс 2, bpw eco, bpw eco plus, bpw eco plus 2, Шмитц, Schmitz, Krone, Крона, Koegel, Кегель. У данной детали есть аналоги с номерами: 0300099476, 030400242761, 030400242763, 03040024276K, 0309223020, 0309226010, 0309226030. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные барабанные 19032 STD БПВ 420x180 мм 09.801.08.25.0, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя BPW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.