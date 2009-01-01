|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2998692SX
|Наименование
|29-98692-SX_трос ручного тормоза левый! L=1673\ KIA Ceed 1.4-2.0i/CRDi 06>
|Сторона установки
|сзади слева
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 128
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 128
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.4
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CRDi 128
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CVVT
2010.06 - 2012.09
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI
2009.01 - 2015.05
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