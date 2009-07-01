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29-98693-SX_трос ручного тормоза правый! L=1673\ KIA Ceed 1.4-2.0i/CRDi 06> артикул 2998693SX STELLOX в Алматы

2998693SX STELLOX 29-98693-SX_трос ручного тормоза правый! L=1673\ KIA Ceed 1.4-2.0i/CRDi 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2998693SX
Наименование 29-98693-SX_трос ручного тормоза правый! L=1673\ KIA Ceed 1.4-2.0i/CRDi 06>
Сторона установки сзади справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 CVVT 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 128 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 2010.06 - 2012.09

Если хотите купить 29-98693-SX_трос ручного тормоза правый! L=1673\ KIA Ceed 1.4-2.0i/CRDi 06> STELLOX с артикулом 2998693SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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