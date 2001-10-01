|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|274003BSX
|Наименование
|274 003B-SX_колодки диск.задн.! с антиск.пл.\VW Golf/Passat 1.6/1.8/1.9TD 88-97,Renault Scenic 99-03
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|87
|Толщина [мм]
|16
|Высота [мм]
|52,9
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E990R-01118/457
|Вес [кг]
|0,901
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM16, CM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1E, CM1E)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1F, CM1F)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Flex-Fuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi (BM1K, CM1K)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.5 dCi (EM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.5 dCi (EM1E)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1E)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1F)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6 16V (LM1R, LM0C)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi (LM14, LM1D)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM16)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM16, KM1E)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM1F)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V Hi-Flex
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2009.08
SKODA
FABIA II (542)
1.6
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.6
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.9 TDI
2010.05 - 2014.12
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
2.5
2002.09 - 2010.10
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTi Cup Edition
2001.10 - 2012.01
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