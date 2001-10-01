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274 003B-SX_колодки диск.задн.! с антиск.пл.\VW Golf/Passat 1.6/1.8/1.9TD 88-97,Renault Scenic 99-03 артикул 274003BSX STELLOX в Алматы

274003BSX STELLOX 274 003B-SX_колодки диск.задн.! с антиск.пл.\VW Golf/Passat 1.6/1.8/1.9TD 88-97,Renault Scenic 99-03
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 274003BSX
Наименование 274 003B-SX_колодки диск.задн.! с антиск.пл.\VW Golf/Passat 1.6/1.8/1.9TD 88-97,Renault Scenic 99-03
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 87
Толщина [мм] 16
Высота [мм] 52,9
Тормозная установка Girling
проверочное значение E990R-01118/457
Вес [кг] 0,901

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16) 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F) 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 2.0 dCi 2006.01 - 2009.08
SKODA FABIA II (542) 1.6 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 2010.05 - 2014.12
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTI 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.8 GTi Cup Edition 2001.10 - 2012.01

Если хотите купить 274 003B-SX_колодки диск.задн.! с антиск.пл.\VW Golf/Passat 1.6/1.8/1.9TD 88-97,Renault Scenic 99-03 STELLOX с артикулом 274003BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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