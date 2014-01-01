|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|274000BSX
|Наименование
|274 000B-SX_колодки дисковые з.!\ Seat Cordoba 1.2-1.6/1.4TDi 02-09,Volkswagen Polo 1.9TDi 03>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|87
|Толщина [мм]
|17
|Высота [мм]
|52,9
|проверочное значение
|E190R-01023/147
|Тормозная установка
|Lucas-Girling
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 274 000B-SX_колодки дисковые з.!\ Seat Cordoba 1.2-1.6/1.4TDi 02-09,Volkswagen Polo 1.9TDi 03> STELLOX с артикулом 274000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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