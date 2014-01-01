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274 000B-SX_колодки дисковые з.!\ Seat Cordoba 1.2-1.6/1.4TDi 02-09,Volkswagen Polo 1.9TDi 03> артикул 274000BSX STELLOX в Алматы

274000BSX STELLOX 274 000B-SX_колодки дисковые з.!\ Seat Cordoba 1.2-1.6/1.4TDi 02-09,Volkswagen Polo 1.9TDi 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 274000BSX
Наименование 274 000B-SX_колодки дисковые з.!\ Seat Cordoba 1.2-1.6/1.4TDi 02-09,Volkswagen Polo 1.9TDi 03>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 87
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 52,9
проверочное значение E190R-01023/147
Тормозная установка Lucas-Girling

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 274 000B-SX_колодки дисковые з.!\ Seat Cordoba 1.2-1.6/1.4TDi 02-09,Volkswagen Polo 1.9TDi 03> STELLOX с артикулом 274000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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