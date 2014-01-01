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Датчик АБС Ман Тга Тгс заднего правого колеса L=2150мм артикул 096390 SAMPA в Алматы

096390 SAMPA Датчик АБС Ман Тга Тгс заднего правого колеса L=2150мм
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096390
Наименование Датчик АБС Ман Тга Тгс заднего правого колеса L=2150мм
Сторона установки справа
Длина [мм] 2150
Вес [кг] 0,25

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик АБС Ман Тга Тгс заднего правого колеса L=2150мм производителя SAMPA с артикулом 096390 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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