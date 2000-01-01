Вес [кг] 0,25

Запчасть датчик АБС L=2150 лев. МАН ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.389. У данной детали есть аналоги с номерами: 096389 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=2150 лев. МАН ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.