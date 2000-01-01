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Датчик ABS L=2150 лев. MAN TGA/TGS/TGX артикул 096389 SAMPA в Алматы

096389 SAMPA Датчик ABS L=2150 лев. MAN TGA/TGS/TGX
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096389
Наименование Датчик ABS L=2150 лев. MAN TGA/TGS/TGX
Сторона установки слева
Длина [мм] 2150
Вес [кг] 0,25
Запчасть датчик АБС L=2150 лев. МАН ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.389. У данной детали есть аналоги с номерами: 096389 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=2150 лев. МАН ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS L=2150 лев. MAN TGA/TGS/TGX производителя SAMPA с артикулом 096389 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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