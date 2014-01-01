|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1863869037
|Наименование
|Подшипник маховика грузовиков Вольво
|Диаметр [мм]
|72
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Внутренний диаметр
|30
|Ширина [мм]
|19
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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