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Диск сцепления Вольво FH FM 1878003768 артикул 1878003768 SACHS в Алматы

1878003768 SACHS Диск сцепления Вольво FH FM 1878003768
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878003768
Наименование Диск сцепления Вольво FH FM 1878003768
Параметр 400WGTZ
Диаметр [мм] 400
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
Сторона установки сторона двигателя
Тип сборки частично смонтированный
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Вольво FH FM 1878003768 производителя SACHS с артикулом 1878003768 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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