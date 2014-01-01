|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1878003768
|Наименование
|Диск сцепления Вольво FH FM 1878003768
|Параметр
|400WGTZ
|Диаметр [мм]
|400
|Профиль ступицы
|46x50-24N
|Число зубцов
|24
|Сторона установки
|сторона двигателя
|Тип сборки
|частично смонтированный
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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