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Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (коробка: 10шт.) артикул 2721 OSRAM в Алматы

2721 OSRAM Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (коробка: 10шт.)
Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2721
Наименование Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (коробка: 10шт.)
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2X4,6D
Тип Ламп W1,2W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 1.2
Количество, шт 1
Серия Original Line
Вес, г 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Лампа накаливания автомобильная Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d (коробка: 10шт.) OSRAM с артикулом 2721 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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