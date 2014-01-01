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2825_лампа ORIGINAL LINE! 1шт. (W5W) 12V 5W W2.1x9.5d качество ориг. з/ч (ОЕМ)\ артикул 2825 OSRAM в Алматы

Производитель / Поставщик OSRAM
№ Производителя 2825
Наименование 2825_лампа ORIGINAL LINE! 1шт. (W5W) 12V 5W W2.1x9.5d качество ориг. з/ч (ОЕМ)\
Производитель OSRAM
Тип Накаливания
Тип патрона W2,1X9,5D
Тип Ламп W5W
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 5
Количество, шт 1
Серия Original Line
Длина упаковки, мм 25
Толщина упаковки, мм 10
Ширина упаковки, мм 10
Вес, г 3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2825_лампа ORIGINAL LINE! 1шт. (W5W) 12V 5W W2.1x9.5d качество ориг. з/ч (ОЕМ)\ OSRAM с артикулом 2825 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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