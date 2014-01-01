|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3474001
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|Тип установки
|Электрически управляемая гидроопора
|для оригинального номера
|8K0 199 381 DA, 8K0 199 381 DH, 8K0 199 381 EL, 8K0 199 381 GQ, 8K0 199 381 LE, 8K0 199 381 LJ, 8K0 199 381 LL, 8K0 199 381 LT, 8K0 199 381 NL, 8K0 199 381 NQ, 8K0 199 381 NS, 8K0 199 381 PA, 8K0 199 381 PF, 8R0 199 381 B, 8R0 199 381 C, 8R0 199 381 E, 8R0 199 381 F
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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