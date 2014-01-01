|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|3474301
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|Тип установки
|Электрически управляемая гидроопора
|для оригинального номера
|8K0 199 381 AK, 8K0 199 381 DE, 8K0 199 381 EM, 8K0 199 381 JQ, 8K0 199 381 KQ, 8K0 199 381 LN, 8K0 199 381 NE, 8R0 199 381 AK, 8R0 199 381 AP, 8R0 199 381 H, 8R0 199 381 K, 8R0 199 381 M, 8R0 199 381 S
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
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