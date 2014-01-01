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Осевой шарнир, рулевая тяга артикул 3400401 LEMFORDER в Алматы

3400401 LEMFORDER Осевой шарнир, рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3400401
Наименование Осевой шарнир, рулевая тяга
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, внутри
Длина осевого шарнира [мм] 245
Размер резьбы 1 M16x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Осевой шарнир, рулевая тяга LEMFORDER с артикулом 3400401 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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