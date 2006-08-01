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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 2973701 LEMFORDER в Алматы

2973701 LEMFORDER Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2973701
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Сторона установки передний мост, справа
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина [мм] 238
Ø трубы [мм] 10
парные номера артикулов 29734 01
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 420 CDI (221.028, 221.128) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2006.08 - 2013.12

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