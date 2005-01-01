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Пыльник, рулевое управление артикул 3361201 LEMFORDER в Алматы

3361201 LEMFORDER Пыльник, рулевое управление
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 3361201
Наименование Пыльник, рулевое управление
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Материал термопласт
Длина [мм] 206
Внутренний диаметр 1(мм) 14
Внутренний диаметр 2 (мм) 50
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

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