|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2681801
|Наименование
|Осевой шарнир, рулевая тяга
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон, внутри
|Длина осевого шарнира [мм]
|110
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|Размер резьбы 1
|M16x1,5
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D3 / D5
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
V8 AWD
2005.01 - 2010.12
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