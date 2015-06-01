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3340173_амортизатор передний левый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11) 13> артикул 3340173 KYB в Алматы

3340173 KYB 3340173_амортизатор передний левый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11) 13>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3340173
Наименование 3340173_амортизатор передний левый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11) 13>
Сторона установки передний мост слева
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 3340172
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 2013.11 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) 2015.06 - Выпускается

Если хотите купить 3340173_амортизатор передний левый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11) 13> KYB с артикулом 3340173 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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