|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3340172
|Наименование
|3340172_амортизатор передний правый газовый!\ Nissan Qashqai II (J11) 13>
|Сторона установки
|передний мост справа
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|3340173
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.2 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
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NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
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