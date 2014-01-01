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Гильза MB M102 190/200 d89.0 Goetze артикул 1402548000 GOETZE в Алматы

1402548000 GOETZE Гильза MB M102 190/200 d89.0 Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402548000
Наименование Гильза MB M102 190/200 d89.0 Goetze
Длина [мм] 165,000
Ширина [мм] 4,100
Диаметр цилиндра [мм] 89,00
Обработка полу
Наружный диаметр [мм] 92,020
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 95,050
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Если вы хотите купить гильза Мерседес M102 190/200 d89.0 Goetze, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402548000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза MB M102 190/200 d89.0 Goetze производителя GOETZE с артикулом 1402548000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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