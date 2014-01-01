menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

082 78 N0_кольца поршневые! d89x1.5x1.5x2 STD (1)\ BMW E32/E34 4.0 M60 92> артикул 08278N0 MAHLE в Алматы

08278N0 MAHLE 082 78 N0_кольца поршневые! d89x1.5x1.5x2 STD (1)\ BMW E32/E34 4.0 M60 92>
Производитель / Поставщик MAHLE
№ Производителя 08278N0
Наименование 082 78 N0_кольца поршневые! d89x1.5x1.5x2 STD (1)\ BMW E32/E34 4.0 M60 92>
Диаметр цилиндра [мм] 89,0
номер компонента 1. R 1.5, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.0
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,50
Высота упаковки [см] 2,90
Вес нетто [г] 20,0

С этим товаром покупают...

GOETZE 1402548000

Гильза цилиндра

KOLBENSCHMIDT 89342190

Гильза цилиндра

BMW 11537586885

Корпус термостата

ROERS-PARTS RP11127552281P

Клапан для крышки головки цилиндров

ROAD HOUSE 238160

Тормозные дисковые колодки КЕРАМИК
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 082 78 N0_кольца поршневые! d89x1.5x1.5x2 STD (1)\ BMW E32/E34 4.0 M60 92> производителя MAHLE с артикулом 08278N0 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0