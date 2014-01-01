|Производитель / Поставщик
|MAHLE
|№ Производителя
|08278N0
|Наименование
|082 78 N0_кольца поршневые! d89x1.5x1.5x2 STD (1)\ BMW E32/E34 4.0 M60 92>
|Диаметр цилиндра [мм]
|89,0
|номер компонента
|1. R 1.5, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.0
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|12,50
|Высота упаковки [см]
|2,90
|Вес нетто [г]
|20,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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