|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21542
|Наименование
|21542F_сайлентблок стабилизатора !(мр) центр 58x75x56 2x \MB Actros/Axor 1831-4148
|Длина [мм]
|56
|Внутренний диаметр
|58
|Наружный диаметр [мм]
|78
|Сторона установки
|сзади
|Вес [кг]
|0,22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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