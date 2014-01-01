Внутренний диаметр 115 Наружный диаметр [мм] 145

Запчасть обойма ступицы 100.033 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.033. У данной детали есть аналоги с номерами: 100033, 3463561415, 3463560315, 81357100094, 81357100044, 360512, 460104. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия обойма ступицы 100.033 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.