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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 21415 FEBI в Алматы

21415 FEBI Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21415
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
парные номера артикулов 21414
Длина [мм] 233
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Размер наружной резьбы M12 x 1,75
Материал сталь
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 0,916
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с контргайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги производителя FEBI с артикулом 21415 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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