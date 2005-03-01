|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21414
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|парные номера артикулов
|21415
|Длина [мм]
|233
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,75
|Материал
|сталь
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [кг]
|0,916
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 CDI
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
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