|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14700
|Наименование
|14700F_=107532HP=OE [1J0121321B] !крышка расшир.бачка\ VW Golf/Passat, Audi A4/A6 1.4-4.2 94>
|Цвет
|синий
|Материал
|полимерный материал
|Использование давления для открывания (бар)
|1,5
|Размер резьбы
|M63 x 3,0
|Вес [кг]
|0,16
|для оригинального номера
|1J0 121 321 B
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
PANAMERA
3.0 D
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.0 D
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.0 D
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.0 S E-Hybrid
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.6
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.6
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.6 4
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
3.6 4
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
4.8 4S
2009.09 - Выпускается
PORSCHE
PANAMERA
4.8 S
2009.09 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
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