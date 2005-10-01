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21842F_бачок расширительный!\ Audi A4/A6,VW Passat 97> артикул 21842 FEBI в Алматы

21842 FEBI 21842F_бачок расширительный!\ Audi A4/A6,VW Passat 97>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21842
Наименование 21842F_бачок расширительный!\ Audi A4/A6,VW Passat 97>
Количество присоединений 2
Материал полимерный материал
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с сенсором, без крышки
Вес [кг] 0,6
для оригинального номера 8D0 121 403 L

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 21842F_бачок расширительный!\ Audi A4/A6,VW Passat 97> производителя FEBI с артикулом 21842 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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