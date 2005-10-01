|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21842
|Наименование
|21842F_бачок расширительный!\ Audi A4/A6,VW Passat 97>
|Количество присоединений
|2
|Материал
|полимерный материал
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с сенсором, без крышки
|Вес [кг]
|0,6
|для оригинального номера
|8D0 121 403 L
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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