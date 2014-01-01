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330129_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E36/E34/E32 1.6i-5.0i/2.5TD/TDs 90> артикул 330129 ERA в Алматы

330129 ERA 330129_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E36/E34/E32 1.6i-5.0i/2.5TD/TDs 90>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330129
Наименование 330129_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E36/E34/E32 1.6i-5.0i/2.5TD/TDs 90>
Размер резьбы M14 x 1,5
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330129_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E36/E34/E32 1.6i-5.0i/2.5TD/TDs 90> ERA с артикулом 330129 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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