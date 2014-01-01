|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330116
|Наименование
|330116_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E30/E36/E28/E34/E23/E32 80-00
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 330116_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E30/E36/E28/E34/E23/E32 80-00 ERA с артикулом 330116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита