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330116_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E30/E36/E28/E34/E23/E32 80-00 артикул 330116 ERA в Алматы

330116 ERA 330116_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E30/E36/E28/E34/E23/E32 80-00
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330116
Наименование 330116_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E30/E36/E28/E34/E23/E32 80-00
Размер резьбы M12 x 1,5
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330116_датчик температуры охл.жидк.!\ BMW E30/E36/E28/E34/E23/E32 80-00 ERA с артикулом 330116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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