|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|21496
|Наименование
|Глушитель основной Даф ХФ 95 105 (бочка)
|Норма выхлопных газов
|Норматив Евро-3 (D3)
|Длина [мм]
|540
|Вес нетто [кг]
|37,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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